▶️ Fabrice MAROUVIN, candidat aux municipale à Saint Paul

Le 08/11/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 118

"Les gens ont envie d’une nouvelle génération d’élus, qui sait de quoi elle parle, et qui ne fait pas de promesse qu’elle ne pourrait pas tenir, et avec de nouvelles façons de faire de la politique. Donc je me suis dit ça vaut le coup d’y aller."

Fabrice Marouvin, ex-troisième adjoint au maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, annonce sa candidature aux municipales de 2020. Il prend donc ses distances avec la mandature actuelle pour présenter ses idées aux électeurs, après avoir démissionné de ses fonctions il y a 7 mois.



" J’ai toujours été aux côtés de quelqu’un, à un moment donné de Cyrille Melchior, et dernièrement de Joseph Sinimalé, mais vous essayez d’impulser des idées auprès d’une équipe et souvent vous y arrivez plus ou moins bien."



Il explique être très présent sur le terrain depuis un an, où il reçoit des retours positifs de la population : "Il y a trois ans de ça, la mandature a pris une direction dans laquelle je n’avais pas envie d’y aller. Avec quelques collègues élus, on s’est retiré, et j’ai commencé à travailler sur le terrain pour voir si ma candidature avait du sens, et je me rends compte que sur le terrain, petit à petit, ça prend."



Pierrot Dupuy s'est entretenu avec le candidat :