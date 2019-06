▶️ Fin de la grève au SDIS, Serge Hoarau répond aux revendications des manifestants

Alors les POJ vont être à jour, les effectifs sont bons ? Et l'examen professionnel années de Caporaux etc...?? On est boen sur du 70% examen et 30% de concours ?

En lisant ca, quel mépris et moi mon rapprochement familial de ma femme et enfants metropole/reunion, ce n'est pas plus urgent que St Denis/Le Port ? Ah mince je suis né en metropole !

4. Laurent 58 le 12/06/2019 18:03



Mettre les Caporaux au CTA cest bien ! Vous avez combien d'inaptes opérationnels dans les casernes qui ne servent à rien ! Comme dans tous les sdis de metropole, vous devez avoir des postes adaptés à ces SPP !

Les Caporaux : Formation SIC et FI à surveiller !



Une fois de plus tout est fait pour ne pas recruter des retours pei ! Cest bien vote budget est deja bas en juridique et ca va continuer de plus en plus ! Vous n'avez toujours pas compris que pour augmenter vos effectifs il faut recruter et anticiper vos départs à la retraite sans parler des mutations et autres mouvements ! Ce sdis en matière de gestion est vraiment à la rue et ca va continuer malheureusement !