▶️ Fonds européens: L'expertise de la Région au service du Département de Mayotte

Le 15/02/2019 | Par SI | Lu 1136

C'est une nouvelle étape dans les relations entre la Région Réunion et le Conseil départemental de Mayotte. Une convention de partenariat institutionnel entre les deux collectivités a été signée ce vendredi entre Didier Robert et Ibrahim Ramadani. Le but: accompagner le Département de Mayotte dans la gestion des futurs fonds européens qui lui seront alloués pour la période 2021-2027.La Région Réunion, qui possède une vraie expertise dans la gestion des fonds européens sur la période 2007-2013 comme l'a relevé le 6 février dernier la Cour des comptes dans son rapport annuel , s'engagera à partager ses pratiques et ses conseils en réponse aux demandes formulées par les services du Conseil départemental de Mayotte.De plus, la collectivité régionale dispensera des formations et informations utiles aux agents de la collectivité mahoraise, notamment tout ce qui touche aux responsabilités juridiques et financières d'une autorité de gestion des fonds structurels, la structuration et le pilotage de ses instances ou encore la gestion des fonds européens.Elle associera également des agents du Conseil départemental de Mayotte aux formations sur les fonds européens organisées à La Réunion dans le cadre du plan de formation du conseil régional.Enfin, cette dernière accueillera, au cours d'un stage d'immersion d'une durée d'une semaine maximum, les agents du Conseil départemental de Mayotte en charge du pilotage, de la mise en place des institutions et des procédures de gestion des fonds européens. Ce plan de formation, effectif à partir de cette année, sera délivré à titre gracieux dans la limite des capacités d'intervention de la Région Réunion. De son côté, le Département de Mayotte mobilisera son propre programme FSE (Fonds Social Européen) pour assurer le financement de la formation à ses agents.