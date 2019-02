▶️ Frédéric Vienne élu président de la Chambre d'agriculture

C'est désormais officiel. Frédéric Vienne est le nouveau président de la Chambre d'agriculture. Le président de la FDSEA a obtenu 25 voix sur 30 à l'issue du vote à bulletin secret qui s'est déroulé ce lundi matin, à l'occasion de la session d'installation des nouveaux membres. Bruno Robert, le président des JA, prend quant à lui le rôle de premier-vice président.



"On a travaillé pour avoir une large majorité, on l'a obtenue, il y a de quoi très bien travailler", réagit Frédéric Vienne après son élection."Pour gérer l'après 2018 (année compliquée pour le secteur, ndlr), nous avons besoin d'une synergie d'équipe entre les élus et le personnel de la chambre". Premier dossier sur la table : "finaliser le Feader pour l'après 2021".



Membre d'une "équipe jeune", Bruno Robert espère bien insuffler "du renouveau, du dynamisme et une nouvelle façon de voir l'agriculture". Le premier vice-président de la chambre verte commente : "Les JA ont été très impliqués au quotidien, c'est ce qui vient en récompense, et qui va nous permettre d'aller plus loin".