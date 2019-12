▶️ Garde à vue terminée pour Richard Nirlo

Le 12/12/2019 | Par samuel.irlepenne@zinfos974.com | Lu 921

Entendu depuis hier à la brigade de gendarmerie de Sainte-Anne, Richard Nirlo est sorti libre ce jeudi peu après 15h de sa garde à vue.Une enquête avait été ouverte par le parquet pour détournements de fonds publics, recels, faux et usage de faux, trafic d'influence, favoritisme et corruption, après que la chambre régionale des comptes avait signalé un système clientéliste mis en place sous la mandature de Jean-Louis Lagourgue."Je suis serein, j'ai répondu à toutes les questions. Je laisse le procureur mener son enquête (...) Je laisse la justice faire sereinement son travail", a commenté le maire de Sainte-Marie à la sortie de sa garde à vue.Richard Nirlo devait s'expliquer sur les conditions d'attribution de plusieurs marchés par la commune. Le maire et son service d'urbanisme sont soupçonnés d'avoir favorisé certaines entreprises au détriment d'autres, comme CBO Territoria. En mai 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux avait cassé le contrat de concession de la Zac Beauséjour mais cela n'aurait pas empêché CBO de continuer à gérer la concession, le tout sans que cela ne pose de problème à la mairie.Et ce n'est pas le rapport incendiaire de la Chambre régionale des comptes publié en février 2018 sur la gestion de Jean-Louis Lagourgue entre 2011 et 2017, et dont Richard Nirlo était le premier adjoint, qui est venu calmer le jeu, bien au contraire.En effet, la Chambre avait relevé sur cette période des versements de primes et d'indexation illégales, une gestion des ressources humaines arbitraire ( "Ste-Marie: Une gestion des ressources humaines dispendieuse" ) mais aussi une vague de titularisations sans aucune base légale.Parmi les 16 recommandations de la CRC, celle sur les indus de rémunérations a été la plus attendue. En effet, la Chambre régionale des comptes avait relevé des versements illégaux se cumulant à un montant de 2,65 millions d’euros entre janvier et juin 2017. La mairie s'était engagée à suivre toutes les recommandations de la CRC ( Dans le viseur de la CRC, Ste-Marie va suivre "toutes" ses recommandations) . Mais entretemps, le dernier rapport de l'institution sur la gestion plus que limite du CCAS de Sainte-Marie a une nouvelle fois mis en lumière les déboires de l'actuelle mandature, empêtrée dans un total de 7 affaires judiciaires...