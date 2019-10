23. raison garder... le 11/10/2019 16:12



Pour les rageux qui se défoulent aisément sur le compte d'Annette, je suis au regret de vous dire qu'il a raison! ah ah! Et il est même dans son droit de maire!!!



D'un point de vue réglementaire, il entre dans les clous. Je ne suis ni pour lui ni contre lui. Je vous dis juste qu'il a fait les choses dans les règles. Après on peut être contre ces règles, dans ce cas, il faut s'en prendre au système et non à celui qui l'applique! Vous pouvez reprocher à l'homme sa prise de position sur les politiques qu'il mène pour la collectivité mais vous ne pouvez pas lui reprocher de respecter la législation. La CRC n'a pas parole d'évangile non plus! ce n'est qu'un organisme qui ne tient son point de vue et son interprétation de la législation par les gens qui la compose. D'ailleurs, le résultat du compte rendu aboutit toujours sur des "RECOMMANDATIONS" et non des OBLIGATIONS de changements. Si je parle bien français, une recommandation est plutôt un conseil avisé, facultatif...Et c'est tellement facultatif que les ministres et le président s'assoient dessus! Alors quelle prétention de croire qu'un simple maire d'une ile lointaine ira tout chambouler! c'est de la naïveté déconcertante!!! mdr

Si vous voulez faire bouger les lignes de la société, choisissez mieux vos candidats!