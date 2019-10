▶️ Gilbert Annette ne veut (toujours) pas du Run Rail à St-Denis

Le 19/10/2019 | Par SI | Lu 522

Gilbert Annette faisait le point ce vendredi 18 octobre sur les dossiers d'envergure que représentent les déplacements et les transports à Saint-Denis. Entre les téléphériques et les deux projets ferrés Run Rail et TAO (Tram aéroport Ouest), le chef-lieu va opérer d'ici les 10 prochaines années un changement radical pour tenter de mettre fin à sa paralysie circulatoire. Parmi ces deux projets, l'édile dionysien a réitéré son opposition au Run Rail régional, estimant que celui ci n'était pas adapté aux besoins de la population dionysienne. "Je m'opposerai à la réalisation de Run Rail à Saint-Denis", prévient-il.

Avant d'aborder l'épineuse question des projets ferrés dionysiens, Gilbert Annette est tout d'abord revenu sur les dernières mesures prises par la municipalité pour améliorer le transport et les déplacements dans le chef-lieu, et notamment dans le centre-ville. La mairie a récemment obtenu un permis de construire pour la réalisation dès le premier trimestre 2020 d'un parking de 300 places rue Ha-Sam. "Du concret" se félicite Gilbert Annette, qui se veut être le "porte-parole des Dionysiens" sur la thématique des déplacements.



Depuis 2014 et la mise en place de son projet global de nouveaux moyens de transports et de déplacements RITMO (Réseau intégré de transport moderne), la mairie a ainsi réalisé des travaux sur son TCSP "avec des travaux réalisés dans les secteurs de Champ-Fleuri et de Bertin pour fluidifier la circulation". Un TCSP que Gilbert Annette voit comme étant "le plus performant de l'île" car dit-il, "il y à Saint-Denis plus de personnes transportées quotidiennement que sur l'ensemble des réseaux de l'île réunis", affirme-t-il. La mairie a également lancé une nouvelle navette dans le centre-ville destinée dans un premier temps aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite.



Un système de vélo en libre-service en projet



En outre, la municipalité dionysienne souhaite dans le futur libérer et faciliter le déplacement des cyclistes. "Nous sommes en train de faire des aménagements pour faciliter ce type de déplacement et envisager un système de vélo en libre-service", explique Gilbert Annette, à l'image du Vélib' parisien. Un appel à projet est en cours pour la création de stations dont certaines seront équipées de vélos à assistance électrique.