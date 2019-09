▶️ Gilets Jaunes : "Annick Girardin est en campagne électorale ! "

Le 20/09/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 357

"Rien n’a changé depuis la dernière fois qu’elle était là", "c’est du "blabla" , c’est ce à quoi ont conclu plusieurs figures du mouvement des gilets jaunes, après avoir rapidement échangé avec la ministre des Outre-Mer ce jeudi.



Alors qu’Annick Girardin se rendait au chevet des commerçants du centre-ville de Saint-Denis, elle a été interpellée par plusieurs membres du collectif "Tous unis pour La Réunion", créé en fin d’année dernière. La ministre a même reconnu certains visages, des leaders du mouvement qu’elle avait déjà rencontrés durant la mobilisation.



"Depuis la dernière fois, elle n’a rien fait de plus" , nous confie Kevin, porte-parole du collectif, "nous lui avions confié les 24 revendications soulevées par les Réunionnais l’année dernière, elle a donné l’impression d’être très ouverte sur le sujet, on lui a fait confiance, mais aujourd’hui le bilan reste le même, et les prix ont encore augmenté."



"Annick Girardin est venue pour préparer les élections !"



"On était tout fier de rencontrer la ministre au moment de la mobilisation, on y est allé en pensant "on a réussi !", mais on n’a rien réussi. Tout ça c’est du "blabla," nous confie quelque peu déçue Valérie Manciet, également membre du collectif.



"Quand on voit qui est à côté d’elle, c’est juste des membres du parti LREM, les futures jeunes pousses qu’ils veulent mettre en place. C’est une visite de campagne pour 2020, rien de plus", approuve Kevin, qui n’a pas manqué de remarquer la présence de Farid Mangrolia, référent de La République En Marche à La Réunion, aux côtés de la ministre.



"Nous ne sommes pas dupes, il y a les municipales et les présidentielles bientôt, elle est venue préparer le terrain", ajoute Valérie Manciet.