▶️ Grâce à son identification, une chienne mal en point retrouve sa famille

Le 04/08/2019

Grâce à l'identification de son animal, une famille a pu retrouver sa chienne, près de deux ans après sa disparition. Si l'animal était en très mauvais point au moment des retrouvailles, c'est ce bon geste et le dévouement des bénévoles qui ont permis de le sortir de l’enfer de la rue.

C'est une histoire qui finit bien. Nala, comme de nombreux chiens sur l'île, a été signalée en mauvais point sur un groupe de protection animale. Après de nombreux efforts des internautes, une solution se dessine et une bénévole part la chercher pour l'emmener chez le vétérinaire, retrace l'association Espoir Réunion Et là, surprise : la boule de poils est pucée... et signalée perdue depuis octobre 2017. Les propriétaires sont immédiatement contactés. "Lorsque nous avons reçu le message du vétérinaire, nous [lui avons tout de suite] demandé si nous pouvions venir la voir immédiatement. On était impatients de la revoir", explique Ida, ravie d'avoir retrouvé sa chienne. "On s'en est voulu de l'avoir laissée à la maison. On la croyait en sécurité car c'était clôturé", explique celle qui soupçonne un vol.