▶️ Grand Raid 2019 : C'est parti pour la Diagonale des fous !

Le 17/10/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 794

C’est dans une ambiance survoltée que les 2863 fous se sont élancés vers les pitons et les ilets de La Réunion, avec en tête un seul objectif : arriver à La Redoute à Saint-Denis avant 16h dimanche prochain.



Comme chaque année depuis 2013 le public était au rendez-vous pour assister au départ de cette course mythique sur le site de Ravine Blanche. La foule est massée de chaque côté du boulevard Hubert Delisle pour mieux encourager les coureurs.

Ces derniers pouvaient se rendre dans la zone de départ dès 18h pour les vérifications d’usage (matériel obligatoire, pointage électronique etc) et pour déposer les sacs à destination des différents postes de ravitaillement.



À 22h, le départ est donné, et l’immense peloton de coureurs s’élance telle un cours d’eau à travers Saint-Pierre, direction Domaine Vidot, 14,7 km plus loin, et où se trouve le premier pointage.



Marine Abat sur place