▶️ Grenelle des violences conjugales: "La promesse d'un engagement encore plus fort"

Le 03/09/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 224

Comme dans 91 autres départements français, le Grenelle des violences conjugales a débuté ce mardi 3 septembre 2019 à La Réunion.



Jusqu'en milieu d'après-midi, le Préfet de La Réunion, les Procureurs de la République des tribunaux de Saint-Denis et de Saint-Pierre, ainsi que plus de 100 partenaires de différents secteurs socio-économique, ont pu assister et échanger à travers différents travaux sur les volets essentiels de la prise en charge des femmes victimes.



"C'est donc un succès en termes de volonté de se mobiliser sur cet enjeu crucial à La Réunion", précise le Préfet de La Réunion. Jacques Billant précise que sur l'île, il s'agit d'un véritable problème de société et qu'il faut "multiplier les efforts pour aller plus loin, plus vite et faire mieux".



Le Préfet a tenu à saluer les dispositifs déjà mis en place, comme l'intervention des forces de l'ordre, "qui procèdent au repérage des victimes, qui recueillent les premières paroles, qui orientent vers les associations, les professionnels". Mais il note qu'il faut accentuer les moyens mis à disposition et ainsi "multiplier au moins leur nombre par deux pour assurer la couverture territoriale requise".



Jacques Billant précise qu'il faut continuer à former l'ensemble des acteurs de la chaîne, aussi bien dans le domaine de la santé, du logement ou encore dans l'accompagnement des enfants des femmes victimes de violences. Il insiste sur l'urgence, tout en inscrivant ce travail dans la durée. Pour ce faire, une plateforme de suivi, depuis le repérage jusqu'à la reconstruction de la femme victime de violences conjugales, va être mise en place très prochainement.



Reste à déterminer dans le détail comment sera utilisée l'enveloppe d'un million d'euros à La Réunion. Marlène Schiappa a en effet annoncé la semaine dernière la création d'un "fonds spécial" à destination d'"associations de terrain".



Les différents acteurs devront d'abord s'accorder sur 20 propositions prioritaires sur les 200 qui ont été faites au total aujourd'hui. "Le 3 novembre nous ferons un bilan très précis de ce qui a été fait à la suite des Etats Généraux de 2016 et nous serons donc en mesure de présenter un premier plan d'action et la façon dont nous allons mettre en oeuvre les actions prioritaires retenues et financées", conclut-il.



Les travaux du Grenelle à La Réunion se poursuivront, comme sur l'ensemble du territoire français, jusqu'au 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Au cours de ces prochains mois, de multiples concertations auront lieu au plus près des habitants.