▶️ Grève à l'ESIROI ce jeudi: "La souffrance du personnel doit être reconnue"

Le 19/09/2019 | Par M.A - C.B | Lu 698

Un mouvement de grève du personnel administratif et du personnel de la BU de l'ESIROI (École Supérieure d'Ingénieurs Réunion Océan Indien) est annoncé ce jeudi au parc technologique universitaire de Sainte-Clotilde. En cause : "les agissements de l'ancienne équipe de direction de l'école (directeur et directeurs adjoints)".



"Depuis sa création en 2009, l’ESIROI a été le théâtre de nombreuses difficultés. Une partie du corps enseignant - dont fait partie l’ancien administrateur provisoire de l’école de 2009 à 2011, nommé ensuite directeur de l’école de 2011 à 2017 – exerce des pressions anormales sur le personnel administratif", indiquent les grévistes dans un communiqué. "Depuis plusieurs années, les personnels administratifs sont traités comme le parent pauvre de cette école et mis à mal par certains enseignants (peu d’ouvertures de concours, refus de formation, promotion ou concours-canapé…)".



Si l'équipe a changé, le personnel administratif et de la BU estime que "l’ancienne équipe de direction de l’ESIROI continue à entraver la bonne marche de l’école". "Acharnement sur le personnel administratif par des diffamations, des outrages, des accusations non fondées, du dénigrement, des pressions anormales, court-circuitage permanent de la nouvelle et jeune équipe de direction" sont notamment décriés.



Le personnel de l'école, soutenu par sa direction actuelle, indique avoir fait remonter depuis des mois à la Présidence de l'Université l'ensemble de ces problématiques par des signalements, "sans qu'aucune action concrète n'ait été mise en place pour stopper ces agissements".



Il a donc été décidé d'un mouvement social pour réclamer "l'intervention de la Présidence pour que les personnels enseignants mis en cause cessent leurs agissements immédiatement", et "que l’ancienne équipe de direction de l’école soit transférée et ainsi n’entrave plus le bon fonctionnement" de l'école.