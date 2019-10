▶️ Grève nationale: Sit-in des sapeurs-pompiers réunionnais en soutien à leurs collègues nationaux

Le 15/10/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 520

Les pompiers réunionnais ont tenu à être solidaires avec leurs collègues nationaux en cette journée de grève nationale. Tous les soldats du feu des quatre coins de l'île sont invités à se rassembler ce mardi matin devant la Préfecture de Saint-Denis, en soutien aux pompiers de France métropolitaine, qui ont prévu un défilé dans les rues de Paris cette après-midi.



S'ils ont décidé de faire un sit-in de 10h à midi et "une délégation sera reçue par monsieur le Préfet et on exposera nos diverses revendications, qui sont les mêmes que les revendications nationales", souligne Willy Lauret, président SNSPP-PATS 974.



Ils souhaitent avant tout trouver des solutions contre la violence. "Les cibles ce ne sont pas les pompiers, ni les policiers. (...) nous sommes aussi boucliers, les premiers qui arrivons sur les lieux, on est agressés voire même plus souvent que les forces de l'ordre", confie Willy Lauret. C'est pourquoi, ils demandent à l'Etat que leur prime de feu, qui est actuellement à 19%, soit alignée à 28%, comme la prime de suggestion des policiers.



Les sapeurs-pompiers demandent également la revalorisation des primes du régime indemnitaire pour les personnels administratifs et techniques. Ils souhaitent que la NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) soit intégrée dans ce régime (RIFSEEP).



"Les sapeurs-pompiers actuellement font de tout", déclare Willy Lauret. En effet, ils pratiquent le SAP (Secours À Personne) qui normalement doit être pratiqué par les ambulanciers privés, ainsi que le SUAP (Secours d'Urgence). Ils subissent clairement les carences ambulancières.



L'Etat veut également appliquer le principe d'heure pour heure, ce qui remettrait entièrement en cause le système de garde. Cela fait très longtemps qu'ils avaient adopté les gardes de 24 heures, pour être plus présents et soutenus par leur famille. Or, "on risque de nous imposer des cycles fractionnés et nous refusons cela", déclare Willy Lauret.