▶️ Handicap: "Les métiers d'accompagnants sont les métiers de demain"

Le 22/08/2019 | Par SI | Lu 358

Après une rencontre à la mi-journée au conseil départemental avec les membres de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, s'est rendue mercredi après-midi à la rencontre du personnel de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).



Sur place, Sophie Cluzel a pu se rendre compte de "l'impact du service public de qualité" et de "l'accueil" rendus par le personnel auprès des personnes en situation de handicap. "On a encore des délais parce que l'évaluation d'une personne en situation de handicap et ses besoins sont complexes mais pour autant il y a (à la MDPH, ndlr) une vraie volonté d'améliorer cet accueil et surtout de trouver la solution la plus adéquate. Toute notre difficulté est de savoir comment faire en même temps du sur-mesure et en même temps répondre à des demandes de plus en plus nombreuses", insiste la secrétaire d'État.



Interrogée sur les difficultés qu'ont certains parents à scolariser en continu leur(s) enfant(s) dans une structure spécialisée, Sophie Cluzel a indiqué que le gouvernement s'est déjà engagé dans cette voie à travers le projet d'École inclusive à destination des enfants en situation de handicap.



Elle a par ailleurs rappelé que les accompagnants de ces enfants n'étaient plus en contrat aidé mais en contrat Éducation nationale (renouvelable une fois au bout de trois ans pour aboutir sur des CDI), "une grande avancée" assure Mme Cluzel. "Il n'y a plus de rupture d'accompagnement en milieu scolaire, c'est une grande nouveauté. Nous travaillons avec Jean-Michel Blanquer pour améliorer la formation, aussi bien initiale que continue, sans oublier la formation en binôme avec les enseignants ou avec des personnes issues du milieu médico-social".



Elle ajoute: "le président Melchior l'a souligné, il faut qu'on fasse monter en qualification tous les accompagnants, qu'ils soient scolaires, dans les services d'accompagnement à domicile ou dans d'autres services. C'est l'avenir de demain avec le vieillissement de la population", insiste Sophie Cluzel, qui voit dans les métiers d'accompagnants "les métiers de demain".

Pour faciliter l'implantation de ces métiers à La Réunion, le président du Département, Cyrille Melchior, a annoncé qu'un centre de formation spécialisé dans l'aide à la personne devrait ouvrir ses portes d'ici un an et demi dans l'île. Le locataire du Palais de la Source estime en effet que les métiers d'accompagnants,"comme d'autres, méritent un développement des compétences".