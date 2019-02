▶️ Harcelées dans les transports en commun, des Réunionnaises témoignent

Le 27/02/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 2002

Au moins 87% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement dans les transports en commun. En quelques minutes à peine passées au terminus "hôtel de ville" de Saint-Denis, nous avons pu rencontrer plusieurs victimes, c’est dire si elles sont nombreuses. Certaines ont même subi des agressions, parfois sexuelles. Courageuses, elles nous livrent leur témoignage.





"À Malartic non plus on n’a pas voulu prendre ma déposition parce que je n’avais pas ma carte d’identité sur moi. On m’a dit de prendre un rendez-vous pour revenir une autre fois, qu’il fallait que j’aille chez le médecin pour prouver qu’on m’avait frappée … du coup j’ai abandonné", explique-t-elle.



"J’ai déjà été victime de harcèlement dans le bus. Une fois un groupe de garçons a commencé à tenir des propos obscènes et à insister pour que je leur donne mon numéro de téléphone, ce que j’ai refusé", raconte l’adolescente.



Mais pour Sorenza le calvaire ne s’arrête par aux portes de l’autocar : alors qu’elle descend à son arrêt, les garçons se mettent à la suivre. "Avec mes copines, on a commencé à courir ! Et on s’est caché dans un magasin, on avait peur qu’ils nous agressent", explique t-elle.



"Il y des mecs qui essaient de m’aborder, et des fois ils font exprès de se coller à moi dans le bus", raconte Déborah. À seulement 18 ans, elle a déjà fait plusieurs mauvaises rencontres de ce type dans les transports en commun : "Je ne me sens pas vraiment en sécurité quand je prends le bus".





La jeune femme n’hésite pas à les remettre à leur place vite fait bien fait, et dit éviter ainsi tout incident. "Je leur fais bien comprendre que je n’apprécie pas du tout, et qu’ils feraient mieux d’arrêter tout de suite. J’en ai un, une fois, il m’a même maudite en sortant du bus !" raconte-t-elle en rigolant.



