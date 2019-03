▶️ Homicide à St-Louis: Le père et le fils mis en examen pour assassinat

Le 05/03/2019

Présentés ce mardi après-midi au tribunal de Saint-Pierre, le père de 48 ans et le fils de 24 ans soupçonnés d'avoir tué Maximin Chane Fane ont été mis en examen pour assassinat.



Le drame s'est joué ce dimanche à Saint-Louis. L'alerte a été donnée par les voisins qui ont aperçu des traces importantes de sang sur la façade de l'habitation et sous la véranda.



Le corps de Maximin Chane Fane, 73 ans, avait été retrouvé dans la maison qu'il louait aux deux hommes. La victime gisait sur le dos, le torse nu, le visage recouvert d'un linge propre.



Selon les premiers éléments, le septuagénaire serait venu chez ses locataires pour une affaire de loyers impayés. Les deux hommes lui auraient asséné de nombreux coups - au thorax, au dos et au cou notamment - à l'arme blanche.



Les deux suspects avaient refait surface dans la soirée de dimanche, en état d'ébriété, à bord d'une voiture qui ne leur appartenait pas. Ils avaient été placés en dégrisement avant d'être entendus par les enquêteurs.