▶️ Huguette Bello et Karine Nabénésa attaquent Didier Robert sur la taxe carburant

Le 19/12/2018

Séance plénière un peu particulière ce mercredi, la première qui se tient après la mobilisation des gilets jaunes. Plusieurs rapports à l'ordre du jour comme l'arrêt de la trajectoire relative à la transition énergétique et la baisse de la taxe carburants mais aussi et surtout les premiers engagements formulés suite au mouvement des gilets jaunes, avec la création d'un conseil consultatif citoyen.



Premier rapport débattu dans l'hémicycle, l'arrêt de la trajectoire de la transition écoénergétique, qui marque la baisse de la taxe sur les carburants. La majorité régionale propose une baisse des taux de la taxe spéciale sur la consommation de carburant qui passe d'une part par le gel de l'augmentation des taux prévus initialement dans la trajectoire de convergence du carburant essence/gazole, et d'autre part, en ramenant les taux au niveau de ceux votés en 2017.



"Face à la colère de la population, vous êtes capable de faire du rétropédalage. C'est honteux"



Un "rétropédalage" pour l'opposition pour qui le mal est déjà fait. "Lors du vote sur cette taxe carburant, vous (Didier Robert, ndlr) avez porté un coup au porte-monnaie des Réunionnais", lance Huguette Bello. "Nous vous avions bien dit de ne pas faire subir ce coup de fouet aux Réunionnais", déclare de son côté Karine Nabénésa. Sur les 300 millions d'euros qui seraient restitués par la Région aux Réunionnais en terme de pouvoir d'achat, l'élue d'opposition LPA n'y voit qu'une décision "honteuse" de Didier Robert. "Face à la colère de la population, vous êtes capable de faire du rétropédalage. C'est honteux (…) Cela veut dire que d'autres solutions sont possibles, mais il y a un an vous avez fait le choix de sacrifier les Réunionnais (…) Vous gagnerez sans doute en écoutant plus souvent les élus qui siègent ici", indique Karine Nabénésa.



Le principal intéressé, Didier Robert, affirme que c'est la loi de finances 2015, "votée et validée par tous les députés de La Réunion", qui a fixé cette convergence gazole/essence. "De plus, la loi de transition énergétique 2015, dont le rapporteur n'est autre qu'Ericka Bareigts, fixe de nouveau cette convergence. La représentation nationale a participé à ce que la Région Réunion ait été obligée de voter cette hausse", assure le patron de la Pyramide inversée.



Autre "élément de vérité" pour Didier Robert: "des directives européennes qui oblige l'État" à aller vers cette convergence. "Ça veut dire que l'ensemble des élus ont amené à ce que nous puissions prendre une décision sur une hausse de la taxe carburant", argue-t-il. Et lance à l'attention de ses détracteurs: "avant de stigmatiser, de montrer du doigt, que chacun fasse son examen de conscience".