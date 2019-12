▶️ Ibrahim Dindar : "Le Cnarm est considéré comme un génocide par substitution déportant les Réunionnais"

Le 02/12/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 1315

Ibrahim Dindar, président du Cnarm (Comité national d'accueil et d'actions pour les Réunionnais en mobilité) a tenu à réagir publiquement suite à différentes parutions dans la presse au sujet de Réunionnais exprimant de vives critiques envers l'organisme. "On ne peut pas se laisser écraser, voire même insulter comme cela alors que nous faisons tout simplement notre job", a-t-il déclaré.



"Le Cnarm est considéré comme un génocide par substitution, qui déporte les Réunionnais", déclare, dépassé, Ibrahim Dindar. "Or ces Réunionnais sont des demandeurs d'emploi qui souhaitent de leur plein gré partir en métropole". Le Cnarm a souhaité ce lundi donner sa version des faits en s'appuyant sur le parcours parfois tumultueux des deux Réunionnais mécontents.



Parmi les deux cas qui ont fait l'actualité, l'un accuse le Cnarm de "déportation". Selon le Cnarm, Laurent est parti une première fois en 2010 puis est rentré et en 2015, avant de demander à repartir. "Aujourd'hui, alors qu'il a un travail et qu'il avait supplié en 2015 de repartir, il crie haut et fort "ne partez pas là-bas avec le Cnarm !", s'exclame le président qui met par ailleurs en avant des incidents impliquant le jeune homme alors qu'il était encore à La Réunion.



Des problèmes de comportement sont aussi relevés pour Anthony, le second. Embauché par Disney, il avait "mis fin à sa période d'essai au bout d'une semaine", indique le Cnarm. Relogé par la structure, un billet retour pour La Réunion lui a été proposé, mais impossible de voyager, il s'était fait voler sa carte d'identité. Le Cnarm assure avoir "fait son possible pour traiter en urgence son cas".



Suite à la polémique, de nombreux témoignages ont émergé sur les réseaux sociaux. Des Réunionnais qui, de leur côté, défendent l'organisme.