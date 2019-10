▶️ Il découvre des cadavres de chiens balancés sur le bord de route

Le 04/10/2019 | Par Zinfos974 | Lu 1300

Déplorable découverte sur le bord des routes. Ce cycliste a partagé ce vendredi sur les réseaux sociaux sa triste et désagréable trouvaille sur la route reliant les Avirons à l'Etang-Salé.En tout, il a découvert pas moins de trois sacs d'engrais agricoles dans lesquels des animaux ont été jetés. Dans l'un d'entre eux, un cadavre de chien.Ce genre de trouvailles est loin d'être une exception et rappelle notamment le cas du petit Oscar dont le malheureux sort avait énormément ému en 2013. Le chiot âgé d'environ 1 mois avait été retrouvé vivant, mais affaibli, enfermé dans un sac à engrais sur une route de Saint-Pierre. Le petit être était finalement décédé à cause d'une déshydratation extrême. Il avait également lutté en vain contre un empoisonnement à la mort au rat.