▶️ Ils soutiennent Vivienne Beaupréau, "victime d'une injustice"

Il faudrait que le journaliste rappelle dans les détails les faits pour lesquels cette manipulatrice a déjà été condamnée, a fait de la prison et sa maison saisie pour trouver moins scandaleux la procédure en cours.

La ou il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Ojourdui personne lé à l'abri de cette justice à 2 vitesse. Zélu fai GROS détournement la justice made in Réunion y blanchit créole rouv le zyé

5. Hoarau le 11/09/2019 21:55



Post 3 tout à fait vien zot toute, samedi devant préfecture a partir de 8h et tout sera mis sur table bien sur si ou na in affer po di hésite pas c le moment.😜