▶️ Images impressionnantes des inondations qui ont fait plusieurs morts à Madagascar

2. Modeste le 09/01/2020 18:34



que c'est triste de voir cela, il y a des réalités à côté de chez nous et beaucoup ici devraient réfléchir sur la belle vie qu'on a par rapport à eux, et malgré cela on est jamais content.....! on devrait envoyer nos gilets jaunes faire un peu d'humanitaire, cela leur ferait le plus grand bien.....!