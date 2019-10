▶️ Impressionnant, le Dash 8 essaye d'éteindre le Volcan !

Le Dash 8 tente d’éteindre le volcan ! L'image aurait pu en effet prêter à confusion tellement le survol au plus bas de la coulée de lave donne l'illusion que c'est le volcan que l'avion bombardier d'eau vise.



Plus sérieusement, le Dash 8, arrivé à La Réunion il y a trois semaines, a été mobilisé ce vendredi par mesure de précaution. Il a survolé en cette fin d’après-midi la zone éruptive des Grandes pentes pour tenter d'éviter que le feu ne se propage à la végétation alentour.



Et la menace est grande du fait que l'éruption de ce vendredi 25 octobre se trouve en bordure du couloir des précédentes coulées.