▶️ Insolite : Ils font flamber des bananes sur la lave

Le 29/10/2019 | Par N.P | Lu 2510

La vidéo a été vue plus de 80 000 fois. Les visiteurs étaient nombreux ce weekend sur la route des Laves pour admirer l'éruption du Piton de la Fournaise. Les amateurs et curieux ont d'ailleurs pu s'approcher au plus près des coulées.



Certains ont même entrepris de cuisiner à proximité de la lave. Ici, des bananes flambées sur des roches volcaniques.



À ne pas reproduire... Le danger est bien réel. Même si elles se solidifient rapidement par refroidissement au contact du sol, la lave, même figée, reste à une température très élevée longtemps après une éruption.