▶️ Insultes, crachats,... Les membres de Milit'Activ agressés devant le cirque Zavatta

Commentaires (52)

1. Ulysse le 06/05/2019 12:19

De toutes façons, il fallait s'y attendre...Notre société se fait constamment manipuler par des groupuscules, vegan, anti ceci, anti cela etc...et la majorité silencieuse ne dit rien...Je dis bravo à cette personne pour la défense de la majorité !!!!

2. Talion le 06/05/2019 12:23

A- t- on seulement demandé son avis aux Réunionnais ? A ceux qui sont nés dans ce département ,? Non ! On vient de partout et on veut faire la révolution ici...Non, nous ne voulons pas des révolutionnaires et autres groupuscules de m...de !!!

3. Briandoht le 06/05/2019 12:31

Ça serait bien de vous mettre en cage pour trouble à l ordre public !

4. olivette le 06/05/2019 12:52

Je les ai vus ces bobos déguisés en animal : heureusement que le ridicule ne tue pas



5. Fidol Castre le 06/05/2019 12:53

vu.

6. SITARANE le 06/05/2019 12:53

Les GDF entre eux.....................

7. Nono le 06/05/2019 12:53

Quand on vient provoquer, on assume. Apparemment les policiers qui sont intervenus sont du même avis.



P.S. "Oui à la vie sauvage" comme les chiens errants ?



P.S.2 Manifestation déclarée en préfecture ?

8. Modeste le 06/05/2019 12:55

montrez sa tête à ce connard, je ne vois pas pourquoi on doit "flouter" le visage des personnes qui agressent.....!

9. Babafigue le 06/05/2019 13:58

Tous les chemins mènent au rhum et au chez-soi ici :

La Réunion de chez vous, la Réunion de chez nous, la Réunion de chez eux...



"Il n'a pas ralenti et a freiné au dernier moment devant une enfant, au risque de la renverser."

Bah oui parce que sans enfant, çà fait tout de suite moins 'drama'.



L'art de créer des bulles avec de l'eau, de l'air, une paille et mon cul sur la commode.



Moi je préfère créer du rien avec du vide. Ça me donne l'impression de remplir ma journée.

10. Samwinsa le 06/05/2019 14:00

Kisa la venu agresse ki?

Laisse domoun travay don!!

11. Sébastien le 06/05/2019 14:22

On doit condamner la violence ! Il y a tout de même des moyens bien plus noble et plus efficaces de défendre les animaux. Lutons contre la pollution, créons des entreprises autour du développement durable, Sensibilisons les enfants au bien être animal, prenons des mesures contre l'errance des animaux de compagnie etc...

NON Ce n'est pas en empêchant les gens du cirque de travailler qu'ils feront avancer leur cause ! Surtout que malheureusement c'est aujourd'hui le seul moyen pour certain jeunes issus de milieux défavorisés de voire un tigre, une girafe, un singe ou je ne sais quoi. Fo Réfléchir un peu avan crier pfff Kosa zo i propose zot la ?

12. Red BULL le 06/05/2019 14:43

On peut ne pas être d'accord avec cette manifestation, peu importe la raison.

Mais pour infos aux racistes, la Réunion est un département français. Donc les français de métropole ou d'ailleurs peuvent y habiter.

À écouter les fachos reunionnais les métropolitains sont coupables de tout et pour les fachos métropolitains les reunionnais sont des fainéants.

Vous êtes tous bas de plafond, tu m'étonnes qu'on en chie dans notre pays. Nos oligarques ne risquent rien avec des gens comme vous.

13. Père noel le 06/05/2019 14:46

EN FRANCE Y A DES ZOO LES ENFANTS PEUT ALLER VOIR LES ANIMAUX DE PRÈS QUZ LION TIGRE SINGE ZÈBRE ETC.... ICI ON A RIEN SAUF FERME TORUTUE L''AQUARIUM ET LE CROC PARC DE VOIR LES ANNIMAUX COMME LION TIGRE VENIR ICI SAIS BIEN POUR LES ENFANTS

14. mi dit sake mi pense le 06/05/2019 14:50

Depuis la nuit des temps les animaux ont toujours fait partie du cirque! et les enfants en raffolent! certainement qu'à l'approche des municipales il y a une "manipulation" électoraliste! pour st andré avec "les grands frères" ce doit être la même chose!

15. Yoyo le 06/05/2019 15:10

Un delire de persécution omniprésent pour beaucoup.Gandhi a dit : on reconnaît le degré de civilisation D un peuple à la maniere dont il traite

les animaux. Trop de FACHOS, mais je suis chez moi. Un zoreil



16. Fredo974 le 06/05/2019 15:28

Je déteste ces groupuscules animalistes mais ce n'est pas une raison pour les agresser et les menacer . Quant aux messages racistes , c'est tout aussi nul !

17. Modeste le 06/05/2019 15:29

Merci red bull je suis entièrement de votre avis !

18. Fredo974 le 06/05/2019 15:33

Au fait , ces animaux ne sont pas sauvages ...

19. liberté le 06/05/2019 15:49

à boycotter tout emprisonnement d'animaux sauvages

les animaux sauvages n'ont rien à faire en cage

par contre l'humain sauvage comme ce voyou agressif c'est lui qui devrait faire un tour en cage pour voir comment c'est la vie en cage

20. Jack le 06/05/2019 16:11

Les bien pensants de tout bord me gonfle pas autre choses a faire dans la vie je comprend que certain pète un cable qu il milite contre les chiens en laisse etc..

21. klod le 06/05/2019 17:02

meme si on est pas d'accord avec eux , les interventions gro dwa violentes sont condamnables !

22. Mi aime ou le 06/05/2019 17:14

Pour répondre à "créole post 9" qui crache sur les zoreils pour info la caisse d'allocations familiales est née en même temps que la sécurité sociale par une ordonnance du 4 octobre 1945... Merci les zoreils donc...

23. Alors le 06/05/2019 17:24

Si je comprend bien la logique de certain, les menaces, les crachats, les violences sont justifiées parce que ce sont des zoreils ? Pauvre Réunion, N’oubliez pas d’aller à la messe ce dimanche pour expier vos mauvaises pensées de m....!

24. tc le 06/05/2019 17:40

post 9 , si les zoreils disaient la meme chose de toi en métropole, ca te plairait d'entendre ça? Il y a des cons et des bons chez les zoreils, il y a des cons et des bons chez les créoles. Il faut aretter de généraliser ! mais bon, on est sur la toile, c'est facile de dire ça, hein??

25. pipo le 06/05/2019 18:00

Personnellement j'ai mis un tigre dans mon moteur!

Vous trouvez quelque chose à redire...?

26. Couillonisse le 06/05/2019 18:30

@ Nono le neuneu : d’accord avec toi sur le fait d’assumer quand on provoque et qu’il y’a des risques :) faudrait que tu en parles à ta caste d’irresponsables spécialistes en non-assumage et pleurnichages

27. Ti Tangue zilé zone le 06/05/2019 18:54

Ces hurluberlus devraient circuler les nuits ...pour repérer en agresser ces propriétaires indélicats qui attachent leur chiens au vent et à la pluie avec un mètre de corde voilà une belle action...

28. Thierrymassicot le 06/05/2019 19:09

22.Posté par Mi aime ou le 06/05/2019 17:14 (depuis mobile)



Pas de panique...ce post débile et raciste vient d'être supprimer....Il ne faudrait pas

que Babafigue pense que ton msg lui est destiné......Le problème des modos de zinfo974, c'est que a priori, ils n'ont pas compris, voir s'en moquent ou pire le webmaster n'a pas prévu un truc : Quand on supprime un post, ceci ne doit pas affecter la numérotation des posts qui succèdent à celui qui vient d'être "éradiquer" sinon ça devient la tour de Babel...personne n'y comprend plus rien....Babafique se fait traiter de raciste, alors que bien que son post puisse être discuté concernant sa vacuité, il n'est pas un chouia raciste.... Bref Zinfo974 doit remettre ses pendules à l'heure....Si le post 9 est supprimé, on passe du post "8" au post "10"...C'est pourtant simple...

29. georgio le 06/05/2019 19:10

Laisse zoo vivre! Nous somme dans pays de droits non?? A cause zot y bataille pas plutot pour les sdf dans chemins na point la case ni mange! Zot fe croire animaux les maltraité.un manifestation y amene pas marmaille.!!!

30. rekin le 06/05/2019 19:21

désolé mais le plus agressif dans l'histoire est le collectif à 2 balles , empêcher des gens habitués à faire du cirque depuis des générations faire de la mauvaise pub détruire leurs sources de revenus est d'une extrême violence. normal que l'individu devienne fou... Ok pour ne plus avoir d'animaux mais faites le en douceur vous valez encore moins que les destructeurs de paillotes

31. Zarin le 06/05/2019 19:32

Pourquoi le lama crache ?



À l’inverse d’autres ruminants, à l’instar de la vache qui est peu expressive, le lama utilise énormément ses oreilles et sa bouche.



Quand les lamas sont énervés, ils vont commencer par rabattre leurs oreilles en arrière.



Puis, avec leur bouche, ils vont faire des claquements de langues. Les borborygmes créant un excès de salive, le lama va gonfler les joues, puis cracher la salive excédentaire.

32. lo rhumlépabonméliboikammême@ le 06/05/2019 19:37

il y a trop de je me la roule à la réunion les chasseurs ne touchent pas à notre roche voilà maintenant plus de cirque avec les animaux qu'ils partent à paris pour manifester leurs mécontentements ils se retrouveront en caleçons ils peuvent décider pour 850000 habitants ils sont fort ces goyaves de f.....!

33. M. Léon le 06/05/2019 19:55

Mais qu'est-ce que ces gens là connaissent au(x) métier(s) du cirque ???

Rien à voir pour les mémères à toutou!! Hop! Circulez!

Encore un échantillon de ces pseudo-bien-pensants qui ne tolèrent riiien et espèrent se donner une pseudo-importance, bien éphémère ma foi! Quand de plus en plus jeunes gosses trainent les rues de l'ile avec tout ce qui s'ensuit ...!



Aujourd'hui une majorité des espèces animales va passer en voie d'extinction à cause de tous ces Etats capitalistes (dont la France) qui se font la course entre-eux et se comparent, principaux pollueurs et destructeurs de NOTRE planète !

Ce n'est pas le cas des cirques!



Il n'y aura très bientôt plus de girafes ou de rhinocéros, de tigres voire même d’éléphant, ..., sur La Terre!

La seule espèce de gros mammifères qui ne disparaitra pas c'est la vache parce qu'on la bouffe tout comme le cochon, par tous les côtés après l'avoir faite massacrer (!) dans des abattoirs loin des villes où l'on dort !

Ce n'est pas le cas des cirques!



Ces gens là, les manifestants, certainement désœuvrés, se sont probablement trompés de combat ou ils en ont choisi un simplement à la hauteur de leur intellect pour essayer de bien se faire valoir ou\et de se donner une bonne conscience! Mais qu'ils n'emmerdent pas ceux qui bossent alors!! C'est une tradition ici !!



Il nous faut revoir nos idées sur les zoos, les cirques, ...! Sinon nous ne verrons plus de Panda ou autres qu'au musée, secs et derrière une vitre!

Ce petit réservoir d'animaux pourrait aussi bien nous permettre de sauver plusieurs espèces ...!

34. Iris le 06/05/2019 20:00

@ 13 Tu veux voir des animaux sauvages ? Ben tu te payes le billet et tu vas dans les savanes en Afrique. Il y en a plein.



M'enfin ! Vous pouvez pas fiche la paix à ces animaux ? C'est la même chose avec les ours et les pandas ! Tous les animaux sont en train de crever à cause de la connerie humaine !



Perso, dès qu'il se produit à la Réunion, j'irai voir le cirque du Soleil ! Là, les humains choisissent de se produire en spectacle !



@ 19 Tout à fait d'accord avec vous.

35. Yableso le 06/05/2019 20:03

Encore un groupe de colonisateurs civilisateurs bobos qui foute la m.... Là où on ne leur demande rien!

36. Nono le 06/05/2019 20:05

@26 Tiens t'es là mamie zinzin ? T'as raison, les pratiquants d'activités nautiques vont provoquer les requins, la stérilisation massive des chats et chiens, c'est vachement la vie sauvage, et le chien de mon voisin raffole des croquettes végan.

37. Dagobert le 06/05/2019 20:49

Ont reste spectateurs !!!!la 12 sur et certains je boss plus que vous !alors koze Pô gagne l''a moyenne !!

38. PEC-PEC le 06/05/2019 20:54

Il y a bien des années, quand on disait zoreil, c''était avec un petit sourire gentillet, et puis au début des années 90 le PCR à argumenté avec son, zoreil déhors. Aujourd''hui c''est une insulte. On est bien loin de la gentillesse proverbiale.

39. MARIE le 06/05/2019 21:20

Pffff ! Ça y est ! Après les carrières maintenant les zoos maintenant ! Quand est ce que ces BITNIKO ROOTS vont posés leurs derrières leurs cases et laisser les gens travailler quoi ! Et cela uniquement ds le but de se fairent connaître !!!

40. MARIE le 06/05/2019 21:24

Didix donn à zot in place la région et le problème sera réglé ! Parce qu''au fond la nature pas plus que les animaux cela s''en foute complètement !

Ce qu''il veulent ? EMMERDER EMMERDER er se faire REMARQUER 😤

41. MARIE le 06/05/2019 21:31

À post 15

FAUX !!! VOUS ÊTES CHEZ NOUS 😘

AU PIRE SI LES REUNNIONNAIS ST TROP FAINÉANTS ET PAS ASSEZ À VOTRE GOÛT ! ALLEZ AUX ANTILLES 😙

42. Zarin le 06/05/2019 21:38

"Agression à la bombe de Tupic" !



c'est du passé...

43. Tisako974 le 06/05/2019 22:07

Nana un grand cirque permanent depuis 50 ans à la reunion. C''est la politique.. la prochaine tournée c''est l''année prochaine et dans toutes les communes n''aura du spectacle avec des spécimens très très rare.... faut empêcher sa marmaille...

44. Thierrymassicot le 06/05/2019 22:09

Quel avenir pour ce monde de brutes qui, nonobstant de chier et de tirer la chasse avec de l'eau potable, s'indigne que des "éveillés" dénoncent le traitement affreux que subissent ces pauvres bêtes, qui programmées par Dieu?? Par la Nature à " s'exprimer" sur des centaines de Km2, et se retrouvent dans des cages de quelques mètres carrés...Petit, j'ai adoré, grand j'ai pris conscience de l'amoralité de la chose....Et des vieux débris, débiles, déliquescents osent dire "Encore!!! encore!....Le dernier rapport, dévoilé aujourd'hui, de l'IPBES ( The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), de la communauté scientifiques internationale, reconnu par 132 Pays montre l'horreur: 1 Million d'espèces animales et végétales en voies d'extinction sur les 8 millions d'espèces recensées et ce à cause de la prégnance de l'Homme sur le milieu naturel................. Et une putain de bande de bidochons, viennent dénoncer les veilleurs, les lanceurs d'alerte!!!! Les seuls qui pourront grâce à leur combats, même vegans, faire que leurs enfants, leurs petits enfants continuent d'exister sur cette Planète aux ressources plus que limitées...........Qui mérite la cage? Personne!!! Qui doit quand même y mis aux fers? la bande de gueux, aux gros doigts, aux fronts bas, et à la cervelle embuée de pédantisme d'un autre temps...C'est pour ces irréductibles arriérés que des Zoos devraient être créés...

Ok, Ok, je m'emporte, mais que diable, il y en à marre de ces pompiers pyromanes aveuglés par leur petit confort de merde et leur petite vie étriquée.

45. Nana 721 le 06/05/2019 22:16

Pourri jusqu'à la moelle, c'est vrai que c'est tellement facile de manipuler des animaux qui ne peuvent pas se défendre, alors quand des humains veulent les défendre on essaie l'intimidation. Pauvre homme

46. Melo le 06/05/2019 22:22

Sur le fond le mouvement est bien. Ils protestent contre l''exploitation animale. Les animaux sauvages ne sont pas fait pour assouvir les désirs humains... Ça me choque de lire les commentaires des gens qui cautionnent cela. Bref...