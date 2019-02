▶️ JH Ratenon: "J'étais moi-même au RSA peu de temps avant d'entrer dans cet hémicycle"

Le 20/02/2019 | Par B.A | Lu 716

Hier, lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée Nationale, le député France Insoumise Jean-Hugues Ratenon a interpellé la ministre Agnès Buzyn quant à la proposition du gouvernement d'instaurer des contreparties aux aides sociales. Il est en effet question que les bénéficiaires des minima sociaux travaillent bénévolement. Le député s'insurge contre une mesure qui stigmatise les plus démunis, dont il rappelle qu'il fut il y a peu, tandis que les plus riches se voient offrir des cadeaux fiscaux. Voici plus bas la retranscription du discours du député Réunionnais.