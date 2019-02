▶️ "Je propose un débat TV à David Storm"

Il demande une confrontation. Le prêtre hindou Kichenin Sadeyen était aux côtés des membres d'associations et de temples tamoules ce vendredi à Saint-Benoît.Alors que leurs avocats Me Léopoldine Settama et Me Patrice Selly venaient de dévoiler le plan d'attaque qui se met en place à l'encontre du pasteur David Storm , Kichenin Sadeyen a tout bonnement proposé à David Storm une "confrontation sur un plateau TV pour débattre sur leurs religions".Au cours de cette conférence de presse, les avocats ont expliqué que la demande d'un dépôt de plainte provient de plusieurs associations, parmi elles l'association Adypara Shakty et de plusieurs temples de l'île également.Pour Me Léopoldine Settama, c'est le vivre ensemble réunionnais qui est attaqué au travers de la mise en scène du pasteur, coupable à leurs yeux d'avoir profané leur croyance dans une mise en scène relayée sur la page internet du pasteur. Au-delà de l'atteinte à la religion hindoue, l'avocate a souhaité placer son propos au-dessus, pour défendre toute forme d'atteinte au vivre-ensemble.La porte est désormais ouverte, Me Selly invitant également d'autres associations sensibles à ce combat à les rejoindre.