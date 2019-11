▶️ Jean-Paul Virapoullé sur le contrat du SYDNE: "Un labyrinthe d'illégalités manifeste !"

Le 04/11/2019 | Par SI | Lu 319

"Nous sommes dans un labyrinthe d'illégalités manifeste !". Requinqué après la décision jeudi du tribunal administratif ( "SYDNE: Jean-Paul Virapoullé a gagné, Gérald Maillot n'a pas perdu" ) qui a résilié (avec prise d'effet dans 7 ans) le contrat de traitement de déchets passé entre Inovest et le Syndicat mixte de traitement des déchets du Nord et de l'Est (SYDNE), le président de la Cirest espère désormais "plus de transparence" de la part de son homologue de la Cinor et président du SYDNE, Gérald Maillot."S'ils veulent négocier (Inovest et le SYDNE, ndlr), je poserai les conditions que j'estime utiles pour que la taxe des ordures ménagères mais aussi et surtout la protection de l'environnement soient réellement défendues par ce contrat illicite d'après les termes du tribunal administratif", prévient Jean-Paul Virapoullé.