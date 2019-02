▶️ Karine Nabénésa: "Les caisses de la Région sont vides"

Le 22/02/2019 | Par SI | Lu 413

"Les caisses de la Région sont vides". Karine Nabénésa n'est pas tendre avec les chiffres présentés par la majorité régionale. La conseillère régionale d'opposition du groupe La Réunion en marche appelle Didier Robert "à faire des économies".



"Il (Didier Robert, NDLR) nous fait croire, et il joue avec le feu, que c'est pour financer de nouvelles mesures qu'on doit sacrifier des dispositifs qui sont chers aux Réunionnais, comme la continuité territoriale, le POP ou encore le Plan d'aide aux communes. Mais dans les faits ce n'est ni plus ni moins que des économies rendues nécessaires parce qu'on a plus d'argent", affirme Karine Nabénésa.