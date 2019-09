▶️ Kervéli mêle Maloya et cordes pour le meilleur du métissage

Le 20/09/2019

Kervéli est un groupe de musiciens passionnés et accomplis, créé il y a deux ans sous l'impulsion de Loïc Gigan, tombé en amour du Maloya à l'adolescence. Kervéli, pour ker, le groupe visant le coeur de ses auditeurs, et Véli pour l'étoile, la leur, qui les a fait se rencontrer.Le groupe est formé de cinq musiciens ayant roulé leur bosse dans le milieu musical réunionnais: Loïc Gigan chante, joue de la guitare et compose, il a collaboré avec Max Lauret avant de se tourner vers le Maloya.Au kayamb, Jérémy Boisvillier, finaliste de Run Star en 2014, compose lui aussi pour Kervéli. Le violoncelliste Charles Barbier, diplômé du conservatoire, apporte sa touche bluesy et jazzy au groupe. Le violon est joué par le professeur de violon et ancien de Pat Jaune Frédéric Joron, grâce auquel Loïc Gigan a découvert et apprend le violon. Au roulèr, Jean-Max Payet, multi instrumentiste, est revenu à ses racines musicales avec Kervéli.L'aventure Kervéli a débuté quand Loïc Gigan a décidé de participer à un concours musical: le prix du 20 désamb. Il a alors l'idée de mêler des styles musicaux bien différents au Maloya de ses racines. Ainsi se retrouvent dans la musique de Kervéli des influences celtiques, classiques ou bluesy. Le résultat est surprenant et réussi, un métissage musical qui renouvelle le Maloya, sans pour autant le dénaturer.Kervéli sortira un album en fin d'année, et se produit ce vendredi soir bénévolement en faveur d'une association d'aide aux personnes en situation de handicap, le groupe offrant régulièrement son temps et son talent à des causes lui tenant à coeur. Samedi après-midi, pour les Journées du patrimoine, le groupe jouera à Grands Bois, et le soir à la Rivière d'Abord, en formation de quatuor de violon, sur une estrade au beau milieu de l'eau. Dimanche à 18h, Kervéli sera sur la plage des Brisants de Saint-Gilles.