▶️ [L'INVITÉ DE ZINFOS] Jean-Marc Escalettes, Directeur Orange Réunion, fait le point sur l'arrivée de Sosh à La Réunion

Le 19/06/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 188

Récemment arrivé à La Réunion à la tête d'Orange, fin janvier, Jean-Marc Escalettes fait en ce moment la Une de l'actualité avec l'arrivée de Sosh sur l'île.



Le Patron d'Orange nous explique pourquoi avoir souhaité faire venir Sosh à La Réunion. "Il s'agit d'une marque jeune, capable d'auto-dérision, qui va hors des sentiers battus et entièrement digitale".



En effet , Sosh fait notamment la différence avec son intéractivité avec les clients, basée sur les réseaux sociaux, un peu moins rigide qu'une marque traditionnelle.



Contrairement à "Koifé", qui était une offre low-cost d'Orange, Sosh est une marque. Par ce biais, Orange cherche à aller plus loin, en allant au contact de ses clients.



Sosh est "au juste prix" par rapport à la qualité que l'on propose, déclare Jean-Marc Escalettes, ajoutant que la marque pratique les meilleurs prix mobiles de l'île grâce à la puissance d'achat du groupe, car Sosh bénéfice du réseau Orange.



Certes Orange est numéro 1 sur le réseau, mais pas encore sur le mobile. Or, petit à petit, les parts de marché ne font que croître comme le souligne le patron d'Orange. Le marché du mobile arrive à saturation, tout comme en métropole. Les prix sont similaires et parmi les moins chers du monde.



Le problème est, qu'à terme, il y ait trop d'opérateurs mobiles, selon lui. "Aux Etats-Unis par exemple, qui est passé de 4 à 3 opérateurs sur 350 millions d'habitants, la capacité d'investissement est beaucoup plus forte". Jean-Marc Escalettes confie justement que ce serait plus judicieux pour l'arrivée de la 5G et le déploiement de la fibre.



La Réunion avait justement pris du retard concernant la fibre, mais a été poussée par la concurrence. Le patron d'Orange confie que d'ici deux ans, l'île devrait être totalement fibrée, y compris les zones plus isolées.



Concernant la 5G, c'est "une technologie pleine d'incertitude à date", mais sera "une révolution qui ira au-delà de multiplier par 10 le débit, ça sera un autre réseau", confie-t-il. En effet, les standards ne sont pas encore clairement définis. Elle ne pourrait donc pas voir le jour pour le grand public avant 2022, bien que certaines zones vont pouvoir être couvertes d'ici là.



Or son arrivée à La Réunion pourrait être repoussée, comme ce fut le cas pour la 4G, malgré son appétence pour ces technologies là. "On essaie de développer l'idée qu'on aurait besoin d'avoir les fréquences Réunion le plus vite possible, et le plus vite possible ce serait un an après la métropole, avant que les standards soient complètement définis et on n'aura pas de retard".



Jean-Marc Escalettes a accepté de nous parler également de la banque en ligne Orange, entièrement gratuite, qui, selon lui, est un franc succès. A La Réunion, le commencement s'est avéré plus compliqué car elle a été lancée au même moment que les gilets jaunes. Depuis, Orange a relancé la machine et les choses semblent plutôt bien fonctionner.