▶️ [L'INVITÉ DE ZINFOS] Julie Pontalba, candidate du PCR aux Européennes

1. Cimendef le 15/05/2019 10:57

En position éligible ? Ah bon ! à 2,5 % dans les sondages elle fera un petit tour.

2. Oscar DUDULE le 15/05/2019 12:19

bien sur elle a été désigné par ses compétences. Sa situation personnelle n'a rien à voir.

3. Même pas en rêve le 15/05/2019 13:37

Cela ne doit pas être facile de faire une campagne dans laquelle on n'y croit pas . Autant prêcher dans le désert. Do mounes pour mettre dans les bureaux de vote zot i trouve pas. Votre cuisine n' intéresse plus personne à part vous.

4. Dederun le 15/05/2019 14:22

Ridicule les communards pas la peine d''ailleurs ça existe encore

5. Ken le 15/05/2019 14:57

Il faudrait inviter un soutient de Vercingetorix aussi, si toutes les mouvances doivent être représentées jusqu’aux plus crépusculaires...tant qu’on a l’ivresse...

6. La vérité si je mens ! le 15/05/2019 16:06

@ Posté par Cimendef



Bien beau se masturber devant un écran et sur son clavier , tu ferais quoi de bon ...

Il n'y a pas besoin d'être de droite ou de gauche pour dire des conneries. (Lionel Lucca)

7. vérité le 15/05/2019 16:59

ti madame la ! i cause bien ! félicitation. L'avenir de la gauche est en elle.

8. Marcl le 15/05/2019 17:41

Le pcr n'existe plus . Le communisme a été un des plus grands maux du xxe siècle. Espérons qu'elle ne succedera pas à la catastrophe de notre précédent représentant omarjee

9. Martine et les cocos le 15/05/2019 18:54

Je préfère largement les longs plaidoyers d'André Chassaigne au micro à l'Assemblée nationale. Quel sens aiguisé de la rhétorique !



(président du groupe PC)

10. klod le 15/05/2019 19:25

le "PCR " a autant son mot à dire que les autres du "maelstrom" politique locale ou endémique, selon .





je ne suis pas pro "pcr" , ce , pour les "malcomprenats" , mais autant de respect pour les militants du pcr que ceux d'une certaine droite dure ce cailloux dit "isle bourbon" .................



que le meilleur gagne , mais chacun a droit au respect de son "engagement" ,



sauf peut être les pro "natio" qui ont la haine des "autres" chevillée aux corps





signé : un pov citoyen d'une République française , qui croit que , comme Romain Gary : " le nationalisme c'est la haine des autres , le patriotisme , l'amour des siens" et ce JUSQU'AU BOUT



vive la République .

11. Leonardevincui le 15/05/2019 22:11

Ah les minables cocos, le parti qui fait honneur a la traite humaine a l'augmentation de ses quotas électoraux. Aux chiottes le Parti des Cpnnards Français. Yab Yvelines

12. parlamer le 16/05/2019 07:32

extrait:

*«On a oublié cette pensée souverainiste, républicaine, laïque» : il quitte LFI et appelle à voter RN

L'élu régional André Kotarac a appelé à voter pour la liste du RN pour les européennes, afin de barrer la route à la majorité présidentielle. Mais, aussi, car il ne se reconnaît pas dans la focalisation de LFI, selon lui, sur les sujet sociétaux.

13. Habitant de la Réunion et de la France le 16/05/2019 08:45

Bonjour les habitants de la réunion, de la France et de l'Europe. Pourquoi tant de haine. Amener des solutions

a des problèmes par plusieurs pensés est une chose pour la bonne marche de la démocratie. Vous qui pour critiqué les candidates? Est-ce que tu donne ton temps à la société dans ton de loisirs toi? Apparemment

cette femme travail dans sa vie personnel, si elle a envie de s'investir en politique laisse faire émergé sa

communication pour faire avancer le collectif. Vient mettre tes idées au services de la vie de la cité.

Les critiqués faciles et injustes n'a pas de place dans la société. Passe mille fois ta langue dans ta bouche

avant de parler. Rentre dans rond devient candidat toi et toute ta famille, après on reparle. J'encourage

toute la population a s'investir pour la société. Donne ton opinion ou ton avis pour le bien-être du collectif.

Je vous êtes une bonne journée



OUVRE TON CŒUR OUVRE INTELLIGENCE OUVRE TON ESPRIT