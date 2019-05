7. Batofou974 le 07/05/2019 17:12



Voilà son objectif : invité Obama ici ! Quel programme intéressant ! Purée, de la daube en barres en veux tu en voila; élu meilleur député ne veut pas dire le plus efficace. c'est sur quand on ouvre sa gueule on vous reconnait. Non, mais vraiment, il devait s'occuper de NOS affaires que de faire venir un ex pdt américain ici, qui d'ailleurs au passage je ne pense pas que ca l'intéressera...enfin peut être que ca va couter de l'argent ..on en a ici, hein Omarjee; on est riche, n'est ce pas ?

Bon vire ta cutty bientôt !

Les guignols c'est bon, à la TV c'est deja suffisant !