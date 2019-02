▶️ L'agresseur au Tupic condamné. Le gilet jaune également...

Commentaires (25)

1. tijean le 18/02/2019 14:08

Ratenon était au verdit ?? là ou il y a de la misère humaine ratenon fait son marché...

2. antiTailleJaunes le 18/02/2019 14:20

et tous les casseurs les bouf tangues qui bloquent les gens n'ont rien?

c comme Bennala!

Trop fort

3. Avis le 18/02/2019 14:33

Tout ça à cause du président usurpateur et incapable de gouverner un pays...

4. ja le 18/02/2019 14:51

Il faut qu'il quitte LA REUNION,il faut l'expulser

5. cmoin le 18/02/2019 14:58

Le médecin n'aurait du rien avoir et le gilet jaune de la prison ferme.

6. Zarin le 18/02/2019 15:08

Tupic ou de la Pyréthrine ?



danger pour le cerveau ?



ça dépend...



faut rigoler !!!

7. Questionnement le 18/02/2019 15:28

La demande de non inscription au casier B2 ? faite par le médecin ou le GJ ? C'est hallucinant... c'est le casier demandé le plus souvent pour ceux qui veulent travailler dans la fonction publique. Si c'est le GJ : C'est vraiment l'hopital qui se fout de la charité !

8. Jean le 18/02/2019 15:35

Pourquoi la victime est aussi condamné ?

9. Tzoreol le 18/02/2019 15:58

Et donc l'entrave à la circulation n'est pas condamnée ?

10. kersauson de (p.) le 18/02/2019 16:45

ce GJ devait etre condamné a + etant donné les paroles et actes racistes commis sur le medecin .

ces cono empechent les gens de travailler de se promener, il FAUT leur payer des alloc pour qu ils viennent ns emmerder !!

ASSEZ des GJ ! deportation a Cayenne

11. pata974 le 18/02/2019 14:10

Cette justice réunionnaise est à vomir...

12. fonfon le 18/02/2019 17:37

Courage Mr Tupic

On vous soutient . Est ce que le procureur a porté plainte pour propos raciste de ce gilet jaune .

NON . Et pourtant . On l'entend très bien . C'est du racisme anti blanc et anti zoreil

HONTEUX

13. les Gilets jaunes blanchis !! le 18/02/2019 17:54

Quel exemple ! Selon les juges, il est donc totalement autorisé d'em.....son prochain en bloquant les routes et il est STRICTEMENT INTERDIT de réagir !

Elle est surprenante cette justice qui ne trouve rien à reprocher au responsable des GJ sur ce rond point ( celui qui tient le médecin par la tête), qui se répand sur youtube en appelant à la haine raciale.

Tres bizarre cette justice !!!

14. p.mass le 18/02/2019 18:09

La démocratie ne profite pas aux honnêtes gens elle profite aux canailles !



Je me suis senti agressé et totalement démuni face à ces voyous qui m'ont empêché de circuler et empêché d'aller bosser !!!!



Moralité une petite dose de dictature en France ne serait pas gênante pour mettre au plis ces irréductibles gaulois.

15. Mike le 18/02/2019 18:27

A tout ceux la réunion ne plaisent pas barrer vs,personnes ne vs retiens ,les cons il y en a pire chez vs ,la Patagonie accueille en grande qt

16. Mougeon le 18/02/2019 18:38

Ca doit etre un docteur l''eau sucree!!!!!

Quel naze!

Un doc qui attaque avec un tupic ,c''est quoi ca?





17. Radis noir le 18/02/2019 19:08

Et la bombe TUPIC ? elle est relaxée ?

18. Merci patron le 18/02/2019 19:22

Drôle de justice sachant que la réaction de l'un a été conditionnée par l'agression de l'autre...

Surtout une justice d'exemple antigilet jaune

19. Targie le 18/02/2019 19:25

Cmoin vous n''aimez pas les GJ mais quand même ce monsieur mérite ça peine, il est venu dans le but de chercher des embrouilles et il s''en sort pas si mal, ailleurs il aurait pu être lapidé !!! Être médecin ne donne pas tout les droits non plus !!

20. Olivier le 18/02/2019 19:26

A post 13



Le racisme anti-zorey n'existe pas car les créoles ne bénéficient pas d'un effet de levier systémique socio-économique et politique pour abattre les zoreys.

21. lo rhumlépabonméliboikammême le 18/02/2019 19:28

@ poste 11 les gilets jaunes à cayenne il y a une place aussi pour vous bon voyage papillon en France il y a des gilets jaunes tous les samedis et dans toutes les villes de France , vous croyez que les gens viennent là pour s'amuser? la France souffre et ce beau pays est en train de perdre son identité et sa force. Vite votre bateau et bon vent marin de la toile.

22. Ahahaha le 18/02/2019 20:38

Alé goût !!! Belle tâche cette inscription au casier B2 pour ce médecin !!! Et qu'il s''estime heureux car les gars ont été quand même tolérants !! Dans d'autres circonstances et en d'autres lieux, il aurait connu un petit séjour à l'hôpital !!!

23. Kréol le 18/02/2019 21:59

Pour ceux qui applaudissent le médecin agresseur et qui dénigre la victime, rentrez chez vous!!! Vous faites l’éloge de la France mais vous la quittez pour venir chez nous, vous devriez rentrer dans votre beau pays si vous critiquez à tout va ici!

24. Thierrymassicot le 18/02/2019 22:54

14.Posté par p.mass le 18/02/2019 18:09



Espèce de sale usurpateur!!! Ne te fais pas passer pour celui que tu n'es pas!!! En tout état de cause, ne rapporte pas des propos qui ne sont pas les tiens...