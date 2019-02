▶️ L'association Religion Malbar porte plainte contre David Storm

3. Quel veinard, ce David ! le 22/02/2019 16:56



Quel veinard ! David Storm pourra réclamer des dommges-intérêts pour déonciation calomnieuse et procédure abusive. Il pourra se faire un petit billet car apparemment ces prêtres vaudous ne comprennent pas que la religion est privée et ne regarde pas l'Etat. Si je veux faire caca sur une divinité hindoue, c'est mon droit le plus strict.