▶️ L'homme volant, Franky Zapata, a réussi la traversée de la Manche en Flyboard

Le 04/08/2019 | Par Zinfos974 | Lu 544

Franky Zapata a traversé la Manche en Flyboard, une performance inédite. "Quand j’ai redécollé j’avais les cuisses qui commençaient à brûler mais je voyais l’Angleterre alors j’ai accéléré, j’ai essayé de prendre du plaisir. J’ai besoin de vacances maintenant ! Merci à mon équipe et à ma femme de toujours me soutenir. Je me disais que j’avais pas le droit d’avoir mal, qu’il fallait prendre du plaisir. C’est extraordinaire. La vue, l’endroit, franchement c’est magnifique. J’ai beaucoup de chance", a déclaré l'homme volant à son arrivée en Angleterre.



Le 25 juillet, Franky Zapata s’était élancé près de la plage de Sangatte sur sa planche volante mais avait chuté quelques minutes plus tard dans les eaux anglaises, après avoir heurté à très faible allure la plateforme du bateau de ravitaillement où il voulait se poser.



Son départ depuis le Pas-de-Calais :

Les images de son arrivée en Angleterre :