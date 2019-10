▶️ L'intersyndicale ne rencontrera finalement pas Macron

5. Kosa i rakont in pé le 24/10/2019 11:37



Fé in ptit apré i sava. Lo plan la misèr la réynion i fé parti ban promyé... Li pou kas lékwi : "Nou lé pa pli nou lé pa mwin respek a nou", ek la bouch kosa i fé pa. Beaucoup de blabla, ce la population réunionnaise souhaite ainsi que tous les français d'ici et d'ailleurs c'est que le président tienne ces promesses, des choses concrètes soient faites. L'Etat doit assistance et soutien à la population française ce n'est pas seulement les grosses entreprises et autres multinationales qui ont besoin d'aide. En un peu plus de 2 ans : baisse du pouvoir d'achat, hausses des cotisations, hausses des salaires ministériels...



Il est élu (donc salarié plus frais de fonctionnement) pour 5 ans et il aura les assédic (plafonnés) à vie. Elle est pas belle la vie. QUI COTISE PENDANT 5 ANS ET PERCOIT UNE RETRAITE DOREE A VIE? On lève la main bien haut. C'est bien le Peuple qui contribue le plus au impôt et ceux "d'en haut" payent le moins ou ne payent pas et n'ont pas de retenus sur salaire ou ATD sur leur compte."Vive la France, vive la République".



Je vais en rester là. En quittant notre île il pourra dire : "Vini, Vidi, Vici!"