▶️ [L'invité de Zinfos] Céline Sitouze, candidate aux municipales à Ste-Marie

Céline Sitouze, candidate aux municipales à Ste-Marie

Le 02/01/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 870

Céline Sitouze était jusqu’à maintenant surtout connue comme conseillère municipale d’opposition à la municipalité de Jean-Louis Lagourgue, et maintenant Richard Nirlo à Sainte-Marie et comme éternelle suppléante de Christian Annette aux différentes élections.



L’annonce de sa démission du Parti socialiste à la mi-décembre a donc résonné comme une véritable bombe dans le landernau politique local, d’autant qu’elle était pressentie pour figurer sur la liste du PS aux Européennes.



D'autant que, dans la foulée, elle annonçait son intention de conduire une liste aux municipales à Sainte-Marie.



Dans un entretien avec Pierrot Dupuy, elle révèle les raisons de sa rupture avec Christian Annette qui, selon elle, n’était pas le meilleur candidat et qui n’acceptait pas de se remettre en question.



Le fait d’être "le frère de" et de ne pas être originaire de Ste-Marie expliquent en grande partie selon elle les mauvais résultats récurrents de Christian Annette qui pourtant, malgré tout, refusait de céder sa place et avait verrouillé la section socialiste de façon à ce qu’aucune autre solution ne puisse émerger.



Céline Sitouze se révèle être une femme de caractère, qui sait ce qu’elle veut et qui ne souhaite plus faire de concessions.



Un entretien qui devrait vous permettre de mieux la connaitre.