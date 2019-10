▶️ [L'invité de Zinfos] La Réunionnaise Emmanuelle Lebon raconte sa carrière de journaliste à BFM Paris

Le 01/10/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 856

Emmanuelle Lebon, Réunionnaise originaire de Saint-Joseph, raconte comment elle est devenue présentatrice à BFM Paris. Elle a quitté La Réunion à 20 ans, et a fait ses études de journalisme à l'ISCPA de Lyon. Comme elle avait bien apprécié la capitale lyonnaise, elle s'y est installée et y a commencé son premier job dans une télé locale. "Première expérience, premier reportage avec des grosses grosses grosses caméras..."



Au bout de trois ans, elle a voulu monter à Paris. C'est ainsi qu'en 2015, elle a commencé ses premières piges pour BFM TV national. Après deux ans en tant que pigiste, en novembre 2016, s'est créé BFM Paris, le décrochage local de la chaîne en continu BFM TV. "On est un peu plus dans la proximité, beaucoup dans la météo, dans le trafic", explique-t-elle.



"BFM TV a une bonne majorité de ses tournages qui sont à Paris, c'est ce qui a justifié aussi la création de cette chaîne et la particularité de BFM Paris c'est qu'on tourne avec un smartphone", confie Emmanuelle Lebon. "C'est plus léger, c'est adapté à l'époque, à la façon de consommer en 2019, c'est instantané", souligne-t-elle, "ça fait moins peur".



Emmanuelle Lebon a retrouvé un certain nombre de Réunionnais à BFM Paris. "Je n'ai jamais travaillé dans une rédaction où il y a autant de compatriotes, évidemment il y a Stéphane Jobert", confie-t-elle. "Il y a Antoine Forestier et Laura Striano qui sont arrivés récemment et avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger, notamment avec Laura qui d'ailleurs a fait ses premières piges à BFM Paris, qui est toute dynamique".



Franchir le cap de quitter La Réunion



Emmanuelle conseille aux jeunes Réunionnais de franchir le cap de partir à Paris ou ailleurs :"Il ne faut pas croire que parce qu'on vient d'un petit caillou en plein milieu de l'océan Indien, qu'on est loin de tout géographiquement, qu'on n’est pas capable, de toute façon La Réunion ça bougera pas. C'est un déracinement, ce n’est pas la même vie, le soleil en moins, la température en moins, mais ça forge, ce n’est pas facile, mais oui il faut y aller, il faut se dire que ça ne sera peut-être pas évident, il faut se battre, il faut y croire et surtout il faut prendre ça comme une chance, pas comme un exil forcé."



Pour elle, LE reportage qui l'a marquée est celui sur les attentats de Paris. "Ça marque parce que vous êtes citoyen, on l'a tous vécu de la même manière et aussi professionnellement ce sont des événements qui sont marquants et qui marquent l'actualité et on sait que dans 10, 20, 30 ans on en reparlera et c'était quand même une période assez spéciale, parce que nous on ne nous a jamais formés à ça, jusqu'à maintenant on avait ce sentiment de sécurité qui était acquis". Elle explique que le lendemain elle était dans les rues de Paris, chez le père d'une victime. "C'est des moments qu'on n’oublie pas, parce que ça a duré dans le temps, ce sont des événements qui ont touché tous les Français".



Être Réunionnais en métropole n'est pas toujours un handicap. Même si Emmanuelle Lebon ne pense pas que ce soit son métissage qui lui a permis de devenir présentatrice. "Je ne l'avais jamais mis en avant, car je pars du principe que c'est le travail qui paie avant tout".



L'avenir de la télé selon Emmanuelle Lebon? "Je travaille pour une chaîne qui est pour le coup très adaptée à son temps, qui répond à ce besoin, à l'instantanéité, je pense qu'on correspond à l'époque des réseaux sociaux où tout va très vite. Mais je pense qu'il faut qu'on garde les chaînes historiques, elles ont leur utilité. Il faut garder cette diversité de l'information. La pluralité est nécessaire", explique-t-elle.



"J'ai toujours laissé les opportunités professionnelles me guider"



"Actuellement je me sens bien à Paris, je pense que j'ai encore des choses à faire, un retour à La Réunion pas dans l'immédiat en tout cas, j'ai toujours laissé les opportunités professionnelles me guider et pour le moment ça toujours été un pari gagnant. Je ne me restreins pas, je pense que j'ai encore des choses à apprendre", confie Emmanuelle Lebon.