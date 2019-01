▶️ LAPI: Le véhicule de pré-contrôle du stationnement arrive à St-Denis

Le 08/01/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 1084

Le véhicule LAPI, qui signifie ni plus ni moins que "Lecteur Automatique de Plaques d'Immatriculation", est entré en circulation dans le centre-ville dionysien en ce début d'année 2019. La ville de Saint-Denis est la première ville Outre-mer à se doter d'un tel outil.



Depuis le 1er janvier 2018, le contrôle de la voirie a été confié à la société privée Sodiparc et non plus aux collectivités. Pour poursuivre cette évolution, la société a souhaité mettre en place un véhicule de surveillance et de contrôle du stationnement.



Au-delà des bornes de paiement dans les rues et de l'application mobile PayByPhone, la Sodiparc dispose désormais d'un véhicule électrique équipé de deux lecteurs automatiques placés sur le toit. Un à l'avant, un autre à l'arrière, qui scannent de gauche à droite le véhicule.



Le Directeur Général Délégué, Jean-Jacques Fung, tient à préciser que LAPI n'est en aucun cas "un véhicule radar" et "n'est pas là pour émettre des PV". Le véhicule est uniquement là dans un but de pré-contrôle et n'a ni plus ni moins le rôle d'une collecteuse d'informations. Les FPS (Forfaits Post Stationnement) seront toujours uniquement notifiés par les agents.



Toujours aux alentours de 15, 20km/h, le véhicule scanne les plaques des zones vertes et oranges du centre-ville de Saint-Denis et c'est ensuite aux agents de comparer avec ce qui a été préalablement enregistré dans les horodateurs ou via l'application PayByPhone. Si le véhicule est en règle, la plaque scannée ne sera pas conservée.



LAPI et tout le système qui l'accompagne ont coûté environ 130 000 euros à la société. C'est pourquoi, elle compte bien rentabiliser ce véhicule en augmentant trois fois plus le nombre de contrôles quotidiens, pour arriver à terme à 4 500 contrôles journaliers.



Cependant Jean-Jacques Fung tient également à préciser qu'ils n'ont pas pour objectif d'augmenter la production de PV. "L'objectif est plus d'avoir un meilleur taux de paiement, plus de respect, afin d'améliorer l'attractivité du centre-ville", souligne-t-il. "Car nous l'avons vu lors de la gratuité du stationnement du 17 novembre au 17 décembre 2018, les taux d'occupation n'étaient pas habituels. Près de 80% dès 8h du matin en zone orange, ce qui a engendré une plus forte saturation, ce qui n'est pas le cas lorsque le stationnement est payant."



A terme également, LAPI pourrait servir à mieux mesurer le taux d'occupation du centre-ville. "Les lieux de stationnement supplémentaires en cours sont bien avancés", confie subjectivement le Directeur Général. On sait que le centre-ville compte pour l'heure 4 000 places. Plus de 800 places publiques seront également mises à disposition d'ici deux ans en face du Petit Marché de Saint-Denis.