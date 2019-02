▶️ LIVE Didier Robert reçoit le collectif contre la digue NRL

3. GIRONDIN le 18/02/2019 12:36



Dates clefs :



24 juin 2010 : L'Assemblée plénière présidée par Didier Robert décide la gratuité sur la nouvelle route du littoral (abandon du système de péage). Le coût est évalué à 1,6 milliard d'euros.



5 octobre 2010 : Une orientation technique est définie pour la poursuite des études.



25 février 2011 : Une convention de partenariat multipartite est signée entre la Région et la Mairie de Saint-Denis pour le lancement d'études relatives à l'aménagement de l'entrée Ouest de Saint-Denis. Objectif : Fluidifier la circulation.



1er avril - 31 mai 2011 : Phase de concertation publique dans les deux mairies concernées, à la Région et sur le site Internet.



Avril 2011 : Engagement de l'appel d'offre pour le choix du maître d'œuvre



Septembre 2011 : Début des études opérationnelles



Septembre-Octobre 2011 : Lancement de l'enquête publique et signature du marché de maîtrise d'œuvre.



Janvier 2012 : Signature de l'arrêté de DUP et réalisation des études PROJET



2013 : Début des travaux



2018 : Livraison de la première tranche



2020 : Livraison de la seconde tranche



Zinfos 974.. Le 27/04/2011











