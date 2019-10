▶️ [LIVE] Journée internationale de la paix: Une statue de Gandhi inaugurée à St-André

Le 02/10/2019 | Par SI | Lu 848

Une double commémoration a lieu en ce jour à Saint-André : celle du 150ème anniversaire du Mahatma Gandhi et de la Journée Internationale de la non violence, pour lesquelles environ 300 personnes ont répondu présentes.



Pour rendre un hommage solennel à l'un des pères de l'indépendance de l'Inde, des enfants des mercredi jeunesse, des écoles, des collèges et des lycées ainsi que des enseignants ont participé à cette journée pour faire passer le message de paix et de la non violence à travers différents projets pédagogiques présentés sous forme de chant, de poème, de peinture, d’exposition ou encore de pièce de théâtre...



Déroulé de cette journée



8h30 : Marche pour la paix, pour la non violence avec les jeunes du dispositif « mercredi jeunesse », des écoles, des collèges et lycées accompagnés par les officiels. Départ du parvis du Lycée Mahatma Gandhi



8h45 : Dévoilement d’une statue au rond-point de la route départementale menant au Lycée Mahatma Gandhi ZAC Porte des Salazes, fruit du partenariat entre la Ville de Saint-André et l’Association TAMIJ SANGAM.