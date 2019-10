▶️ [LIVE] "Trop de suicides dans nos rangs" : Les syndicats de police mobilisés devant Malartic

SGP Police et Alliance police nationale appellent au rassemblement sur le parvis de l'hôtel de police Malartic ce mercredi, en écho ou mouvement national des syndicats de police. Alors qu'une cinquantaine de policiers se sont donné la mort depuis le début de l'année, les organisations syndicales demandent de meilleures conditions de travail.

Communiqué SGP Police:

Communiqué Alliance Police Nationale :

A la Réunion, nous nous mobiliseront en nous rassemblant sur le parvis de l'hôtel de police de Malartic à 11h30.

Alliance police nationale dénonce la situation grave dans laquelle se trouve les policiers.

Le moral est au plus bas. Trop de suicides dans nos rangs, trop de policiers en burn out, trop de collègues épuisés par des conditions de travail devenus inacceptables.



Les missions, les services d'ordre, les servitudes, les heures supplémentaires saccumulent.



Les moyens, les effectifs, la réponse judiciaire n'est pas à la hauteur de l'engagement demandé.



Pire l'administration veut s'attaquer à notre statut spécial. Dans sa volonté de faire une réforme des retraites, le gouvernement veut s'attaquer à nos derniers acquis.



Quid de la dangerosité de notre travail, quid de nos cotisations, nos décideurs ont oublié que derrière chaque policiers il y a des femmes et des hommes qui se donnent pour assurer la sécurité des biens et des personnes.

ALLIANCE POLICE NATIONALE dit stop, et trouve inacceptable la posture de l'administration.

Trop c'est trop.

