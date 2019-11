▶️ La Région lance un concours à destination des lycéens pour promouvoir l'économie circulaire

Le 12/11/2019 | Par samuel.irlepenne@zinfos974.com | Lu 180

Sensibiliser la jeunesse réunionnaise et souligner son rôle majeur dans le passage d'une économie linéaire "produire, consommer, jeter" à une économie dite circulaire, créatrice d'activité et d'emplois. C'est le but du concours régional "L'économie circulaire à La Réunion: tous solidaires!", lancé officiellement ce mardi au lycée professionnel Isnelle-Amelin à Duparc, en présence du président de Région Didier Robert.



Ce concours ouvert à tous les élèves scolarisés dans un lycée public de l'île est organisé en partenariat avec l'Académie de La Réunion. Les élèves participants à ce concours devront, avec l'aide de leurs professeurs, répondre à un appel à projets en proposant une vidéo représentant leur vision de l'économie circulaire et mettant en scène la genèse de leur projet. Ce concours se déroulera entre novembre 2019 et juin 2020. Les prix attribués aux différents lauréats, qui répondent au concept d'économie circulaire assure la Région Réunion, seront réalisés par les élèves de la voie professionnelle du lycée Jean-Joly, dans le cadre pédagogique des objets confectionnés tels que des kiosques ou du mobilier urbain.



L'économie circulaire promue par la Région est pour cette dernière "un modèle d'économie positive" qui s'appuie sur un scénario "zéro déchet", qui incite à produire sobrement, optimiser et allonger l'usage des objets en les recyclant, réparant ou en les réutilisant, afin de préserver les ressources naturelles grâce au compostage ou au recyclage.



La collectivité régionale, qui souhaite accompagner les entreprises dans leur transition écologique, appelle à une structuration des filières et au développement de solutions vertes telles que les ressourceries ou autres ateliers de réparation et de valorisation. D'où la venue cet après-midi au lycée Isnelle-Amelin de Duparc du président de Région Didier Robert, accompagné du député européen Stéphane Bijoux et du maire de Sainte-Marie Richard Nirlo. Les trois élus ont ainsi pu se rendre compte du travail réalisé par les élèves de Duparc, par exemple des sacs-cabas recyclés avec du textile ou du plastique, protège-cahiers personnalisés ou encore un exemple de mur végétal fait avec du papier.



Pour rappel, l'établissement scolaire est labellisé E3D (Établissement engagé dans une démarche globale de développement durable) de niveau 3 et compte 60 "écodélégués", soit des lycéens qui travaillent avec leurs professeurs sur les changements dans les modes de consommation (commande des repas au restaurant scolaire en tenant compte de l'effectif présent, gestion des achats de produit avec des feutres certifiés "green label") ou encore sur l'amélioration du cadre de vie avec une salle des profs aménagée ou un bar à salade en restauration pour éviter le gaspillage. À noter que le lycée Isnelle-Amelin porte également le projet "Charity Shop", dont l'une des finalités est de redonner une seconde vie aux chutes de textiles ou autres tissus jetés.