▶️ La Réunion ne sera plus oubliée sur les cartes de France dans les écoles

Le 13/02/2019 | Par N.P | Lu 2774

C’est par le droit et l’éducation que des députés réunionnais entendent réparer une " discrimination majeure quand on regarde une carte de France et que les outre mer n’y soient pas", a lancé David Lorion.



L’Assemblée nationale a adopté l’amendement imposant l'installation dans les classes des établissements du premier et du second degré, publics ou privés sous contrat, d'une carte représentant la métropole et les territoires d'outre-mer et cela malgré l’opposition du gouvernement.



Hier soir, dans le cadre du projet de loi "Ecole de la Confiance", l’amendement des trois députés réunionnais Nathalie Bassire, David Lorion, Jean-Luc Poudroux soutenu par Ericka Bareigts, ont fait voter la reconnaissance de "la diversité de sa population et sa richesse culturelle aux travers des différents territoires de notre république". Un amendement qui "pourrait s'intituler : soyons fiers de nos outre-mer", a affirmé David Lorion lors de sa prise de parole dans l'hémicycle.



Le ministre pas franchement convaincu



"Je ne suis pas certaine que ce soit du registre de la loi d’imposer une carte de France dans toutes les classes (…) même si je partage effectivement l'idée d'une meilleure connaissance géographique de la France et de l’ensemble des territoires", a répondu la rapporteure (LREM) Anne-Christine Lang. "Cela reviendrait à tapisser toutes les salles de classes de nos bonnes intentions", a ajouté le ministre l’Education, Jean-Michel Blanquer.



"La Constitution précise dans son article 72-3 que 'la République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité' . Parce que les populations de nos territoires ultramarins font partie intégrante du peuple français, il ne peut être transmis aux élèves une image rétrécie de la France limitée au seul hexagone et à la Corse", se sont félicités les trois députés à l’issue du vote.



L'intervention de David Lorion (député Les Républicains de la 4ème circonscription) :