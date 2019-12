▶️ La cascade de Grand Galet est déchaînée

Le 30/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 2387

Concernée par Calvinia, une bonne partie de la région sud de l’île est bien arrosée depuis hier. Sur les dernières 24 heures, 193 mm de pluie sont tombés dans la région de Grand Coude notamment.De fortes pluies qui font gonfler les cours d’eau et créent le spectacle. Ce matin, la cascade de Grand Galet assurait le show aux quelques visiteurs courageux avec ce temps pluvieux.La plus grande prudence est en revanche de mise. La vigilance jaune a été décrétée sur la rivière Langevin . Les autorités alertent d’un risque de crue génératrice de débordements et de dommages localisés.