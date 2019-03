▶️ La femme du djihadiste Jean-Michel Clain confirme la mort de son mari

Le 06/03/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 294

Il faisait partie des djihadistes les plus recherchés par les autorités françaises. Jean-Michel Clain a été tué en Syrie ce mardi. Sa mort intervient deux semaines après celle de son frère, le 20 février dernier.



Sa femme, Dorothée Maquere, s'est exprimée en vidéo sur la mort de son mari et de son beau-frère.



Alors qu'elle se trouvait dans une zone de rassemblement sous contrôle des forces antijihadiste, elle confie "c'est deux choses différentes, (...), le drone a tué mon beau-frère et ensuite le mortier a tué mon mari, la première fois il a été blessé oui avec le drone".



En effet, les deux frères étaient tous deux visés par une frappe de la coalition, sur Baghouz, le dernier territoire syrien de daesh.



Radicalisés dans les années 2000, ces Toulousains d'origine réunionnaise étaient les derniers commanditaires présumés des attentats du 13 novembre 2015. Ils figuraient ainsi parmi les piliers de l'organisation terroriste.