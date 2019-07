▶️ La fibre pour tous à La Réunion d'ici 2022

Le 05/07/2019 | Par SI | Lu 347

Orange et la Région Réunion, main dans la main pour le déploiement de la fibre dans les zones non couvertes de l'île. Les deux entités ont officialisé ce jeudi, en présence de la directrice générale adjointe et CEO d'Orange France, Fabienne Dulac, le marché du déploiement du Très Haut Débit Régional (THD). Une signature qui permettra à La Réunion d'avoir d'ici 2022 un taux de couverture à 100% en THD.



Le projet Très Haut Débit (THD) de La Région Réunion doit permettre au territoire d’être équipé en fibre optique dans toutes les zones et communes (Les Avirons, St-Philippe, Ste-Rose, Cilaos, Salazie et l'Entre-Deux) n’ayant pas fait l’objet d’intention de déploiement de la part d’opérateurs privés.



Après l’approbation d’un Schéma directeur territorial pour l’aménagement numérique en 2013, et sa révision en 2016, la Région Réunion a lancé un appel d’offres en 2017 en vue de choisir l’opérateur en charge de la conception, de la réalisation, de l’exploitation et de la maintenance de son réseau Fibre. À l’issue de la mise en concurrence et après négociations le marché a été attribué au groupement Orange/Sogetrel/Circet et les travaux démarreront dès le 2e semestre 2019.



Le marché est porté par la régie régionale Réunion THD, créée spécialement par la collectivité, et bénéficie d’un financement tripartite Europe-Etat-Région pour mener à bien la mission de "rééquilibrage numérique" sur le territoire de plus de 45 millions d'euros (19,5 millions d'euros pour le FEDER, 16 millions d'euros pour la Région et 9,8 millions d'euros pour l'État).



"La Réunion est une terre d'exception et demande donc des travaux d'exception"



Il sera composé de deux tranches : un montant de 22 millions d'euros composé des six communes n’ayant pas fait l’objet d’intention d’équipement par les opérateurs privés. Une autre tranche optionnelle, composée de 17 zones sur lesquelles la collectivité régionale serait potentiellement amenée à intervenir en cas de carence de l’initiative privée, pour un montant prévisionnel pouvant atteindre 67 millions d'euros. Le marché s’étalera sur une durée globale de six ans et les premiers coups de pioche démarreront au cours du second semestre 2019.



Actuellement, La Réunion est le troisième département le plus fibré de France derrière Paris et les Hauts-de-Seine. À titre de comparaison, le territoire national connaît un taux de couverture de 39 % contre 75 % à La Réunion. L’Ambition de La Région Réunion : Faire de notre île la 1ère région de France intégralement fibrée.



La Région Réunion, en tant que Pilote du Projet THD Régional et partenaires des communes dans le déploiement du THD, a fixé des objectifs clairs ainsi qu’un plan d’action pour mener à bien "La Réunion 100 % connectée" pour que les 400 000 logements et locaux à usage professionnel soient tous équipés. Depuis 2015, La Région Réunion accompagne et finance un programme de formation des techniciens sur les métiers du déploiement des réseaux fibrés. 83 stagiaires ont ainsi été formés dans les domaines techniques (études et construction) et commerciaux pour un coût total de 420 000 euros.



Une clause d’insertion sociale a été prévue par la Région aux fins de permettre aux personnes éligibles de se former et in fine d’intégrer la filière du déploiement de la Fibre à la Réunion.



"Nous respectons les engagements pris en 2010 : internet partout, internet pour tous et internet moins cher. En 2022, La Réunion sera le premier territoire français à être totalement fibré avec internet dans toutes les communes, dans tous les quartiers, dans toutes les familles", indique Didier Robert, président de La Région Réunion.



Pour Fabienne Dulac, le déploiement de la fibre dans ces communes, du fait de leur emplacement, représente un vrai challenge "humain et technologique", car pour installer la fibre optique dans ces communes, l'opérateur devra faire appel à des hélicoptères et accéder à des tunnels de basculement d'eau. "Nous allons tester à La Réunion sans doute des pratiques que nous n'avons testées nulle part ailleurs. Mais nous avons l'habitude ici puisque nous avons installé une antenne 4G à Mafate il y a deux ans avec l'aide d'alpinistes et nous étions encore il y a trois jours au Piton de la Fournaise. Là nous allons faire appel à des plongeurs pour nous aider à déployer la fibre. La Réunion est une terre d'exception et demande donc des travaux d'exception", explique la n°2 d'Orange.