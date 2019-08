▶️ La fourrière de la Cirest va augmenter ses euthanasies: Milit'Activ s'interpose

cette fourrière, ils lancent "un appel à la population pour avoir davantage de familles d'accueil".

Et d'ajouter :

.

La fourrière intercommunale de la Cirest, basée à Saint-André, est bloquée depuis dimanche après-midi pour une durée indéterminée par plusieurs membres du mouvement de protection animale Milit'Activ'974.Une opération coup de poing destinée à protester contre l'agrandissement de la fourrière, "et donc la capacité de massacrer davantage de chiens et de chats", dénonce Francis Kubezyk, le porte-parle regrettant qu'en parallèle "il n'y [ait] aucune question posée sur les refuges et les dispensaires".Le militant à l'initiative d'un tour de l'île des maires prévient : "Si les vétérinaires viennent demain pour euthanasier les chiens, nous ne les laisserons pas passer". Alors que les bénévoles espèrent libérer les animaux de"On réclame une table ronde pour discuter sur le plan de lutte, de manière à avoir des stérilisations, des dispensaires et des refuges pour ne pas gérer que sur un cycle de mort. Ça a été prouvé dans de nombreux pays du monde, la stérilisation massive fait ses preuves, alors que l'euthanasie non, et coûte beaucoup plus cher", affirme Francis Kubzeyk."Dans certaines fourrières, pour gagner du temps et dans un souci de productivité, on les pique sans anesthésie. Les chiens souffrent terriblement, se tordent de douleurs, pendant que les autres attendent leur tour. Ce n'est pas tolérable"Le projet d'extension de la fourrière intercommunale prévoit de porter l'accueil de la structure de 49 à 80 places pour les chiens et de 20 à 30 places pour les chats à l'échéance du 20 mai 2020. Cet agrandissement permettra notamment de porter à 100 chiens la capacité d’hébergement de la fourrière actuelle, et dans la foulée de passer sous les fourches caudines de l’euthanasie 160 chiens par semaine contre 100 actuellement et 60 chats contre 40 actuellement, à raison de 20 €/en moyenne par animal euthanasié par le groupement de vétérinaires titulaire du marché.