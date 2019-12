▶️ La grève des agents de Citalis est suspendue

Le 23/12/2019 | Par ludovic.grondin@zinfos974.com | Lu 1694

La grève au sein du réseau de transport en commun Citalis est suspendue, mais les syndicalistes font durer le plaisir. Une reprise du travail est annoncé pour mercredi, à la condition évidente que la base vote en faveur du protocole d'accord que l'intersyndicale aura entre les mains ce lundi soir.

Les grévistes de la Sodiparc étaient reçus cet après-midi par les adjoints à la mairie de Saint-Denis Gérard Françoise et Jean Pierre Marchau, également administrateurs de la Sodiparc, société d'économie mixte qui gère le réseau de bus Citalis.



"On est tombé sur un accord, une ébauche du protocole d’accord sera envoyée ce soir. Cette ébauche de protocole sera soumise aux salariés demain matin et nous allons voir s’ils le valident. Si c'est le cas, nous reprendrons le travail mercredi. Pour l'instant, la grève est suspendue", déclarent les syndicalistes à la sortie de la réunion.



En plus des 22 revendications des grévistes, ces derniers ont réussi à obtenir que le paiement des jours de grève soit mis à l'ordre du jour du prochain comité de suivi.