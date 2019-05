▶️ La mère de Carl Davies en pleurs: "C’est injuste, tout le monde sait qu’ils ont tué mon fils"

4. ROSE974 le 18/05/2019 13:07



Il n'y a plus de justice. Ces pauvres parents ne pourront jamais faire leur deuil. Les juges et jurés qui ont libéré cet assassin, j'espère que toute leur vie s'ils ont une once d'humanité ils se souviendront qu'ils ont laissé un crime impuni. Je n'ai plus aucune confiance en la justice et ce depuis de nombreuses années.